Что с де Йонгом? Не играет с сентября, пытался приходить на тренировки, но уходил в плохом состоянии

«Барселоне» не хватает Френки де Йонга с середины сентября, когда он получил травму в игре против «Сельты». Дата возвращения де Йонга после травмы подколенного сухожилия остается неизвестной, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Полузащитник пытался вернуться к класико и даже участвовал в групповой тренировке, но закончил ее не в лучшей форме. На прошлой неделе он еще раз попытался выйти на игру с «Сосьедадом» и «Шахтером», но после тренировки почувствовал еще большую боль.

На пресс-конференции Хави подтвердил, что де Йонг продолжает испытывать боли и не примет участия в ближайших матчах. «Барса» не хочет рисковать голландцем до тех пор, пока он не будет готов на 100%, и поэтому дата возвращения де Йонга не определена.

Без де Йонга «Барсе» не хватает остроты и креативности в полузащите, и в минувшие выходные она не справилась с мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».