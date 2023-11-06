FC Barcelona
Блог

Что с де Йонгом? Не играет с сентября, пытался приходить на тренировки, но уходил в плохом состоянии

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

«Барселоне» не хватает Френки де Йонга с середины сентября, когда он получил травму в игре против «Сельты». Дата возвращения де Йонга после травмы подколенного сухожилия остается неизвестной, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Полузащитник пытался вернуться к класико и даже участвовал в групповой тренировке, но закончил ее не в лучшей форме. На прошлой неделе он еще раз попытался выйти на игру с «Сосьедадом» и «Шахтером», но после тренировки почувствовал еще большую боль.

На пресс-конференции Хави подтвердил, что де Йонг продолжает испытывать боли и не примет участия в ближайших матчах. «Барса» не хочет рисковать голландцем до тех пор, пока он не будет готов на 100%, и поэтому дата возвращения де Йонга не определена.

Без де Йонга «Барсе» не хватает остроты и креативности в полузащите, и в минувшие выходные она не справилась с мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Может состояние Френки каким-то образом связано с процедурой подписания нового контракта, в котором руководители Барсы настаивают о снижении уровня ЗП, а может и нет - просто очень сильно потянул подколенное сухожилие:)))) - вопросы..??…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий