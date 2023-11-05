FC Barcelona
Блог

«Барселона» предложит ключевому игроку новую сделку — его текущий контракт рассчитан до 2026 года

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Diario Sport сообщает, что «Барселона» планирует начать переговоры по новому контракту с Рональдом Араухо.

Текущий контракт с защитником был подписан в августе прошлого года и истекает в 2026 году. Таким образом, смысл нового соглашения будет заключаться в том, чтобы отразить статус уругвайца в составе.

Руководители каталонцев понимают, что 24-летний игрок заслуживает повышения зарплаты после того, как зарекомендовал себя как ключевой игрок команды. Однако предлагаемая зарплата будет зависеть от финансового положения клуба.

Араухо провел девять матчей в этом сезоне, забив один гол — в матче против «Сосьедада» в эти выходные. В общей сложности он провел 122 матча за первую команду каталонцев с момента своего дебюта за взрослую команду «Барсы» в 2019 году.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Араухо заслуживает хороший контракт в Барселоне!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий