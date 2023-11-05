«Барселона» предложит ключевому игроку новую сделку — его текущий контракт рассчитан до 2026 года
Diario Sport сообщает, что «Барселона» планирует начать переговоры по новому контракту с Рональдом Араухо.
Текущий контракт с защитником был подписан в августе прошлого года и истекает в 2026 году. Таким образом, смысл нового соглашения будет заключаться в том, чтобы отразить статус уругвайца в составе.
Руководители каталонцев понимают, что 24-летний игрок заслуживает повышения зарплаты после того, как зарекомендовал себя как ключевой игрок команды. Однако предлагаемая зарплата будет зависеть от финансового положения клуба.
Араухо провел девять матчей в этом сезоне, забив один гол — в матче против «Сосьедада» в эти выходные. В общей сложности он провел 122 матча за первую команду каталонцев с момента своего дебюта за взрослую команду «Барсы» в 2019 году.
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