Лапорта признал, что «Реал Сосьедад» заслуживал победу в матче с «Барсой». Но все решила «удача чемпионов»

В субботу «Барселона» неожиданно плохо выступила в матче против «Реал Сосьедада», но все же смогла заполучить три очка, выиграв со счетом 1:0 благодаря позднему голу Рональда Араухо. После игры даже Жоан Лапорта признал, что его команда была слабее соперника.

Телеканал TV3 снял разговор президента каталонцев с маленьким фанатом «Сосьедада» на улице возле «Реале Арены».

Лапорта сказал: «Вы сыграли очень хорошо. Вы даже заслужили эту победу. Нам тоже были очень нужны эти три очка, и иногда все может решить удача чемпионов... Поздравляю с отличной игрой!»

В конце президент прибавил «Eskerrik asko», что на баскском языке означает «большое спасибо».