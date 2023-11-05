Лео Месси: «Я мог вернуться в «Барселону»

В интервью France Football Лионель Месси сказал, что «Барселона» была его первым выбором, когда он покинул «Пари Сен-Жермен».

«Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло», — сказал Месси.

«Здесь все было то же самое, даже если обстоятельства были другими. Моей первой мыслью было вернуться домой в «Барселону», снова сыграть за «Барселону» и завершить карьеру там, о чем я всегда мечтал.

Но это было невозможно. Поэтому мы приняли решение переехать сюда (Интер Майами). Я достиг всех целей, которые я ставил перед собой в своей карьере, что позволило мне думать за пределами спортивной стороны, думать о семье».