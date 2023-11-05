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Лео Месси: «Я мог вернуться в «Барселону»

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В интервью France Football Лионель Месси сказал, что «Барселона» была его первым выбором, когда он покинул «Пари Сен-Жермен».

«Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло», — сказал Месси. 

«Здесь все было то же самое, даже если обстоятельства были другими. Моей первой мыслью было вернуться домой в «Барселону», снова сыграть за «Барселону» и завершить карьеру там, о чем я всегда мечтал.

Но это было невозможно. Поэтому мы приняли решение переехать сюда (Интер Майами). Я достиг всех целей, которые я ставил перед собой в своей карьере, что позволило мне думать за пределами спортивной стороны, думать о семье».

9 комментариев

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Илья Мурашов
Месси правильно поступил, уехав в Америку. Уходить нужно победителем. И он ушел в статусе чемпиона мира и самого титулованного в истории игрока.
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_Amelina_ Landau
Ответ Асхат Мусин
Да не произошло по стечению обстоятельств а так он даже в семнадцатом году году говорил что играл бы даже бесплатно
Барса до следующего года будет ему ещё платить. Вы чего бред несёте? Какой бесплатно. Он продолжает получать деньги от Барсы.
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Пеший, тебя уже забыли. Ты легенда ПСЖ и Майами.
Вообще-то, да. Месси первый и единственный обладатель ЗМ в истории ПСЖ и Майами.
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Rachid
Считаю, что время Месси/игрока в Барселоне окончательно закончилось - достаточно мусолить эту тему - пора перевернуть страницу…
Скоро придет время Месси/функционера!
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Асхат Мусин
Ответ _Amelina_ Landau
Барса до следующего года будет ему ещё платить. Вы чего бред несёте? Какой бесплатно. Он продолжает получать деньги от Барсы.
Да он и играл бы за бесплатно а так правила не позволяет
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