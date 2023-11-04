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Месси и Суарес снова вмесете – Луис едет в «Майами». Сколько они наколотили за «Барсу»?

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Легендарная связка «Барсы» воссоединяется – Луис Суарес переходит в «Интер Майами». Уругвайский нападающий покинет «Гремио» и на правах свободного агента подпишет с клубом МЛС контракт по схеме «1+1», сообщает ESPN.

Суарес ушел из «Барселоны» в 2020 году. За 6 лет в каталонском клубе форвард образовал один из лучших атакующих дуэтов с Лео Месси. У латиноамериканской связки 86 совместных голов за сине-гранатовых. Смогут ли они забить столько же за один сезон в МЛС?

Barcelona coach Ronald Koeman understands Lionel Messi 'sadness' over Luis Suarez exit | London Evening Standard | Evening Standard

2 комментария

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Александр Северный
как же мне надоела 😭😭😭 на каждой новости вот от этого 👇🖕:)))
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