«Барсе» предстоит исправлять ошибки – вот как выглядит календарь каталонцев на ноябрь

Последний октябрьский матч «Барселоны» закончился поражением от мадридского «Реала». Но сезон – это марафон, а не спринт, и это объясняет, почему у «Барселоны» есть много времени, чтобы исправить ошибки и защитить титул.

Путь к исправлению ошибок лежит через пять непростых матчей в ноябре.

4 ноября: выезд против «Реал Сосьедад» (Ла Лига)

7 ноября: выезд против «Шахтера» (Лига чемпионов)

12 ноября: дома против «Депортиво Алавес» (Ла Лига)

13 - 21 ноября: международный перерыв

25 ноября: выезд против «Райо Вальекано» (Ла Лига)

28 ноября: дома против «Порту» (Лига чемпионов)