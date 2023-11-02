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«Барсе» предстоит исправлять ошибки – вот как выглядит календарь каталонцев на ноябрь

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Последний октябрьский матч «Барселоны» закончился поражением от мадридского «Реала». Но сезон – это марафон, а не спринт, и это объясняет, почему у «Барселоны» есть много времени, чтобы исправить ошибки и защитить титул.

Путь к исправлению ошибок лежит через пять непростых матчей в ноябре.

4 ноября: выезд против «Реал Сосьедад» (Ла Лига)

7 ноября: выезд против «Шахтера» (Лига чемпионов)

12 ноября: дома против «Депортиво Алавес» (Ла Лига)

13 - 21 ноября: международный перерыв

25 ноября: выезд против «Райо Вальекано» (Ла Лига)

28 ноября: дома против «Порту» (Лига чемпионов)

Wir sind Verlierer, und sie sind großartig“: Xavi trollte Real Madrid für die gleichen Mannschaftsergebnisse (8. Januar 2023) — dynamo.kiev.ua

1 комментарий

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Игорь Климов
Во всех этих играх Барселона должна только побеждать, удачи!
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