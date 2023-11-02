Левандовски, Кунде и Рафинья готовы сыграть с «Сосьедадом»: обновление травм в клубе
Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья готовы встретиться с «Реалом Сосьедадом» в субботу, сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.
Педри тоже получит медицинский зеленый свет. Он чувствует себя прекрасно и завершил тренировку с группой.
Френки де Йонг до сих пор тренируется самостоятельно.
Роберто – единственный игрок, который точно не сыграет.
В эти выходные «Барселона» проведет выездной матч. На следующей неделе они сразятся с донецким «Шахтером» в Германии и с «Алавесом» дома.
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