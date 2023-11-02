FC Barcelona
Блог

Левандовски, Кунде и Рафинья готовы сыграть с «Сосьедадом»: обновление травм в клубе

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья готовы встретиться с «Реалом Сосьедадом» в субботу, сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.

Педри тоже получит медицинский зеленый свет. Он чувствует себя прекрасно и завершил тренировку с группой.

Френки де Йонг до сих пор тренируется самостоятельно.

Роберто – единственный игрок, который точно не сыграет.

В эти выходные «Барселона» проведет выездной матч. На следующей неделе они сразятся с донецким «Шахтером» в Германии и с «Алавесом» дома.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Яскевич
А у "Реал Сосьедад" готов сыграть с "Барселоной" Игор Субельдия, который получил 5-ю жёлтую карточку в матче с "Райо Вальекано" и должен был пропустить игру. Апелляционный комитет её отменил и он сможет сыграть с "Барселоной". Субельдия - основной центральный защитник, выходил в стартовом составе во всех 11 матчах этого сезона, сыграв в них 903 минуты. Решение об отмене жк принимала комиссия с Луисом Касорлой, который 24 года является сосьос мадридского Реала. Лига Негрейры, говорили они...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Achilles 21
это радует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ну теперь то, надеемся, до конца сезона ломаться не должны….:))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прошлтт Рооллшг
Дай бог в Барселоне будет меньше травм 🤞⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прошлтт Рооллшг
Надеюсь Перри больше не будет травмироваться🏆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий