Левандовски, Кунде и Рафинья готовы сыграть с «Сосьедадом»: обновление травм в клубе

Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья готовы встретиться с «Реалом Сосьедадом» в субботу, сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.

Педри тоже получит медицинский зеленый свет. Он чувствует себя прекрасно и завершил тренировку с группой.

Френки де Йонг до сих пор тренируется самостоятельно.

Роберто – единственный игрок, который точно не сыграет.

В эти выходные «Барселона» проведет выездной матч. На следующей неделе они сразятся с донецким «Шахтером» в Германии и с «Алавесом» дома.