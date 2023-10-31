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Испанские СМИ пишут, что Гюндоган и его жена чувствуют себя «брошенными» «Барселоной». Девушка назвала все это «фейк ньюс»

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Где правда?

Недавно Илкай Гюндоган открыто раскритиковал своих товарищей по команде после поражения в класико, но, как утверждает Sport, обидное поражение стало не первой причиной недовольства клубом.

Полузащитник присоединился к каталонцам на правах свободного агента после завоевания требла вместе с «Манчестер Сити». Но, по информации от испанского издания, переезд был совсем не таким, как мечтали Илкай и Сара.

Семейная пара была недовольна уровнем поддержки, которую оказал клуб, в начале нового этапа их жизни в Испании. Как сообщает журналист Sport Тони Хуанмарти, супруги чувствовали себя брошенными «Барселоной», потому что они ожидали к себе большего внимания. Полузащитник предполагал, что клуб окажет его семье материально-техническую помощь. Например, поучаствует в поиске жилья и обеспечит транспортом, а также поможет уладить различные формальности, так как переезд всегда проходит непросто, а у них, ко всему прочему, только недавно родился сын.

Гюндоган пожаловался клубу на недостаток внимания, и «Барселона» принесла извинения.

В статье также отмечается, что Илкай — не единственный игрок, который отмечал недостаток поддержки при переезде.

Однако спустя сутки после публикации новости жена игрока Сара опровергла эту информацию. В инстаграме фанаты поинтересовались, счастлива ли ее семья в Барселоне, на что модель написала:

 «Очень счастливы. Мы любим людей, Клуб, город и все остальное. Не верьте кликбейтным новостям, основанным на воздухе».

В личном разговоре с поклонником она еще раз отвергла предположения, что что-то идет не так:

 «Это абсолютные фейк ньюс. Мы очень счастливы, и мы получили море поддержки со стороны клуба и сотрудников. Я бы хотела узнать, от кого исходит эта новость».

3 комментария

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