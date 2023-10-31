FC BARCELONA
Блог

Лионель Месси заявил, что еще вернется в «Барселону». Вот три должности, которые он мог бы занять 🧐

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Лионель Месси подтвердил в интервью L'Equipe, что рано или поздно вернется в «Барселону».

Аргентинец не исключает, что займет роль тренера. Но есть еще три варианта, которые могли бы случиться.

1. Спортивный директор.

Матеу Алемани проделал фантастическую работу в качестве спортивного директора «Барсы» в период с 2021 года по сентябрь этого. Деко - отличный вариант, но по слухам, он не задержится в клубе надолго. 2026 год - наиболее часто упоминаемая дата возможного переход Лео к новой должности.

3 roles Messi can play when he returns to Barca

2. Скаут.

«Барселона» недавно взяла в штаб Бояна Кркича. Экс-игрок будет заниматься поиском талантов для академии «Барсы», а также следить за прогрессом арендованных игроков. Хороший вариант для Месси, который мог бы отвечать за южноамериканский сегмент, не испытывая большого давления.

3. Технический консультант.

Лучшие игроки обычно отвечают за самые сложные нюансы игры. И кто лучше видит поле, чем Месси? Тренерский штаб мечты любого болельщика «Барселоны».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
на словах не объяснить то как нужно смотреть в поле и исполнять ногами))) 3й вариант отпадает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Спортивным директором да, сколько игроков просил взять в Барсу и никого, сейчас пойди купи их по 50-70-100млн.
тот же Альварес, До Чельсо, Де Поля, Лаутаро и никого не подписали за гроши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksejsencov7@gmail.com
Какой на хер консультант? Только на усиление в январе 🤙
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий