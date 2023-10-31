Лионель Месси заявил, что еще вернется в «Барселону». Вот три должности, которые он мог бы занять 🧐

Лионель Месси подтвердил в интервью L'Equipe, что рано или поздно вернется в «Барселону».

Аргентинец не исключает, что займет роль тренера. Но есть еще три варианта, которые могли бы случиться.

1. Спортивный директор.

Матеу Алемани проделал фантастическую работу в качестве спортивного директора «Барсы» в период с 2021 года по сентябрь этого. Деко - отличный вариант, но по слухам, он не задержится в клубе надолго. 2026 год - наиболее часто упоминаемая дата возможного переход Лео к новой должности.

2. Скаут.

«Барселона» недавно взяла в штаб Бояна Кркича. Экс-игрок будет заниматься поиском талантов для академии «Барсы», а также следить за прогрессом арендованных игроков. Хороший вариант для Месси, который мог бы отвечать за южноамериканский сегмент, не испытывая большого давления.

3. Технический консультант.

Лучшие игроки обычно отвечают за самые сложные нюансы игры. И кто лучше видит поле, чем Месси? Тренерский штаб мечты любого болельщика «Барселоны».