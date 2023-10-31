Гордость «Ла Масии»: оба «Золотых мяча» в мужском и женском футболе достались представителям «Барсы»
В очередной раз клуб подтвердил уровень своих команд.
Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч». Бонмати – полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.
Это первый «Золотой мяч» в карьере 25-летней уроженки Сан-Пере-де-Рибес.
В топ-5 также вошли: Саманта Керр («Челси», Австралия), Сальма Паральюэло («Барселона», Испания), Фридолина Рольфе («Барселона», Швеция) и Мэри Эрпс («Манчестер Юнайтед», Англия).
Напомним, у мужчин Лионель Месси в 8-й раз получил «Золотой мяч» - 36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.
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