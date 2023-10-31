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Гордость «Ла Масии»: оба «Золотых мяча» в мужском и женском футболе достались представителям «Барсы»

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Лионель Месси Лионель Месси
Айтана Бонмати
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В очередной раз клуб подтвердил уровень своих команд.

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати получила «Золотой мяч». Бонмати – полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.

Это первый «Золотой мяч» в карьере 25-летней уроженки Сан-Пере-де-Рибес.

В топ-5 также вошли: Саманта Керр («Челси», Австралия), Сальма Паральюэло («Барселона», Испания), Фридолина Рольфе («Барселона», Швеция) и Мэри Эрпс («Манчестер Юнайтед», Англия).

Напомним, у мужчин Лионель Месси в 8-й раз получил «Золотой мяч» - 36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.

5 комментариев

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Роман Крымовский
"Оба «Золотых мяча» в мужском и женском футболе достались представителям «Барсы»"

При всей моей любви к "Барселоне" Месси не является её представителем
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Чёрный тюльпан
Нужно было крупнее это фото делать на обложке, чтобы сработал кликбейт на домохозяек с ветки ФК. Прибежали бы и вопили, как это Медведева получила в футболе ЗМ раньше, чем Алинатька Загитова.
+4
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MK
Гордость Ла Масии
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Роман Крымовский
"Оба «Золотых мяча» в мужском и женском футболе достались представителям «Барсы»" При всей моей любви к "Барселоне" Месси не является её представителем
при всей твоей любви Месси это лучшее что когда либо было в истории Барсы. то что он не игрок Барсы не значит что он не её часть
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AurelioDeLaurentis
Ответ Роман Крымовский
"Оба «Золотых мяча» в мужском и женском футболе достались представителям «Барсы»" При всей моей любви к "Барселоне" Месси не является её представителем
ты ошибаешься, Барселона лечила и воспитала Месси тратя большие деньги на его лечение, прежде всего веря в него. В те года например Бока Хуниорс отказались тратить такие большие деньги на его лечение.
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