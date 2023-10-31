Айтана Бонмати из «Барсы» получила женский «ЗМ»! Реакция Лапорты на речь футболистки – бесценна

Женская «Барселона» продолжает покорять футбольные высоты. Айтана Бонмати стала обладательницей «Золотого мяча».

Награду девушке вручил Новак Джокович.

Из зала за Айтаной наблюдал гордый Лапорта. Когда футболистка со сцены благодарила «Барселону», Жоан не смог сдержать слез.

«Футбол – командный вид спорта, поэтому я бы хотела поблагодарить своих одноклубниц. Без них я бы ничего не достигла», – сказала Айтана.

В минувшем сезона Бонмати вместе с «Барселоной» завоевала Суперкубок Испании, одержала победу в Лиге чемпионов и Ла Лиги. В составе сборной Испании она стала чемпионом мира.

Девушка была признана лучшим игроком Мундиаля и ЛЧ.

Поздравляем!