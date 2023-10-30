Известно, что конкретно разозлило Гюндогана в поведении игроков «Барсы» после класико. Илкай выразил недовольство в интервью
«Барса» упустила победу в класико. У каталонцев оставалась надежда на ничью, но уже в добавленное к матчу время Беллингем забил победный гол.
Единственный мяч «блауграны» в матче на своей счет записал Гюндоган. А после игры немец в интервью раскритиковал настрой одноклубников:
«Есть небольшая проблема. Должно быть больше эмоций, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, а ты просто не реагируешь».
Как пишет Mundo Deportivo, в тренерском штабе каталонцев слова Гюндогана восприняли позитивно, посчитав такую критику полезной для команды.
Наконец стало известно, что именно не понравилось Илкаю в поведении одноклубников. По сведениям Cadena SER, немца разозлило, что после поражения один или два игрока «Барсы» смеялись над шутками и комментариями в интернете.
Именно по этой причине Гюндо решил дать честное интервью после класико. Полузащитник видит себя одним из лидеров команды и на правах опытного футболиста считает важным вести одноклубников к победам.
Здорово, что среди подопечных Хави есть футболисты с таким честным отношением к игре.
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