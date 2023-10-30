FC BARCELONA
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Известно, что конкретно разозлило Гюндогана в поведении игроков «Барсы» после класико. Илкай выразил недовольство в интервью

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«Барса» упустила победу в класико. У каталонцев оставалась надежда на ничью, но уже в добавленное к матчу время Беллингем забил победный гол.

Единственный мяч «блауграны» в матче на своей счет записал Гюндоган. А после игры немец в интервью раскритиковал настрой одноклубников:

«Есть небольшая проблема. Должно быть больше эмоций, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, а ты просто не реагируешь».

Как пишет Mundo Deportivo, в тренерском штабе каталонцев слова Гюндогана восприняли позитивно, посчитав такую критику полезной для команды.

Наконец стало известно, что именно не понравилось Илкаю в поведении одноклубников. По сведениям Cadena SER, немца разозлило, что после поражения один или два игрока «Барсы» смеялись над шутками и комментариями в интернете.

Именно по этой причине Гюндо решил дать честное интервью после класико. Полузащитник видит себя одним из лидеров команды и на правах опытного футболиста считает важным вести одноклубников к победам.

Здорово, что среди подопечных Хави есть футболисты с таким честным отношением к игре.

3 комментария

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ljolik888
Надеюсь игроки Барселоны услышали слова Илкая и теперь будут более ,,злыми" на поле во всех матчах Вперёд Барселона - ждём ярких игр и множество побед !
+4
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+4
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Alek Qarshiev
Молодцы
0
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Прошлтт Рооллшг
Хорошо ,что в тренерском штабе его слова восприняли позитивно, иначе атмосфера в команде немного ухудшилась бы.
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