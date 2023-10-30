Когда Педри и Френки де Йонг вернутся в состав «Барселоны»? Дата известна

В последнее время «Барселоне» очень не хватает Френки де Йонга и Педри, это было особенно заметно во время Класико в прошедшие выходные. Так когда же дуэт полузащитников вернется на поле?

по данным Mundo Deportivo, мы увидим их обоих в составе в матче с «Реал Сосьедад» в субботу, 4 ноября.

Хотя они, возможно, и не появятся в «основе» на стадионе «Аноэта», Хави наверняка даст им несколько минут игровой практики. Педри определенно нужна практика, прежде чем вернуться в стартовый состав - он провел вне игры более двух месяцев.

Когда Педри и Френки, наконец, вернутся, список травмированных сократится до одного лишь Серджи Роберто.

К сожалению, дата выздоровления капитана «блауграны» остается неизвестной.