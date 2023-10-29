«Чертова обезьяна». Что фаны «Барсы» бросали в Винисиуса? Новый расисткий скандал в класико
Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Барселоной». В игрока был брошен предмет, похожий на банановую кожуру, все это сопровождалось расистскими оскорблениями, сообщает Marca.
В адрес Винисиуса прозвучало: «Ты – чертова обезьяна».
Некоторые болельщики «Барсы», однако, утверждают, что это был не банан, а кусок желтой бумаги, похожий на него. Но факт остается: вингер «Реала» в очередной раз подвергся расистским оскорблениям. Число подобных инцидентов постоянно растет.
Винисиус в ответ демонстартивно отмечал победу, в какой-то момент Карло Анчелотти не выдержал и увел игрока за руку.
7 комментариев