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«Чертова обезьяна». Что фаны «Барсы» бросали в Винисиуса? Новый расисткий скандал в класико

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Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Барселоной». В игрока был брошен предмет, похожий на банановую кожуру, все это сопровождалось расистскими оскорблениями, сообщает Marca.

В адрес Винисиуса прозвучало: «Ты – чертова обезьяна».

Некоторые болельщики «Барсы», однако, утверждают, что это был не банан, а кусок желтой бумаги, похожий на него. Но факт остается: вингер «Реала» в очередной раз подвергся расистским оскорблениям. Число подобных инцидентов постоянно растет.

Винисиус в ответ демонстартивно отмечал победу, в какой-то момент Карло Анчелотти не выдержал и увел игрока за руку.

7 комментариев

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ljolik888
Я думаю не зря Анчелотти - схватил нашего героя за руку и потащил на скамейку . Зачем уходя с поля провоцировать болельщиков чужой команды ? Иди спокойно , но нет - это же сам Винисиус .
+5
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arajanarm
Ответ Дилшод
больещики в Испании вообще наглели их надо не пускать в стадион , скажите у Винисиуса какая вина? у него вина что он чëрные. нет это не является причином. единственная причина что он уничтожить всех своих соперников как Араухо и Волкер . Винисиус это одна из самых талантливых футболистов мира
Когда черный Роналдиньо уничтожил весь Реал, его опладировали, потому что он не спороцировал, а что делает этот гадкий утёнок, один два сезон хорошо сигнал и думает что он лучший в мире
+4
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+2
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arajanarm
Ответ Дилшод
больещики в Испании вообще наглели их надо не пускать в стадион , скажите у Винисиуса какая вина? у него вина что он чëрные. нет это не является причином. единственная причина что он уничтожить всех своих соперников как Араухо и Волкер . Винисиус это одна из самых талантливых футболистов мира
А когда он уничтожил Араухо,
+2
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77ой я15
Это у него по жизни просто поза такая, постоянно ныть по малейшему поводу. Баба, хлебнёт ещё.
+2
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Артём Поддубный
Анчелотти видимо уже самому начинает надоедать, что "главная звезда" Реала в очередной раз занимается ни тем чем нужно в его положении заниматься.
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Артём Поддубный
Ответ Дилшод
больещики в Испании вообще наглели их надо не пускать в стадион , скажите у Винисиуса какая вина? у него вина что он чëрные. нет это не является причином. единственная причина что он уничтожить всех своих соперников как Араухо и Волкер . Винисиус это одна из самых талантливых футболистов мира
почему же никто не издевается над Родриго, Джудом Беллингемом, Чуамени, Камавингой, разве они менее чёрные?
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