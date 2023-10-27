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«Помню, как смотрел его в детстве». Гюндоган с нетерпением ждет первое класико в карьере

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Особый момент.

В грядущую субботу состоится первое класико нового сезона.

Обе команды пополнились новыми игроками, так что эта принципиальная встреча будет исключительным опытом для многих футболистов с каждой из сторон. Илкай Гюндоган тоже с нетерпением ждет первой встречи с «Реалом» в составе каталонцев:

«Класико — лучший матч, который можно увидеть на клубном уровне.

Помню, как смотрел его в детстве, но и в последние несколько лет, когда я играл за «Сити», я тоже не пропускал его, а теперь могу быть его частью», — сказал немецкий полузащитник в интервью клубным медиа.

Матч состоится уже в эту субботу, 28 октября, на «Монжуике». Будем верить, что у новоиспеченных каталонцев останутся только приятные впечатления от этой встречи.

4 комментария

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Rachid
Пусть у Гюндогана - эль класико - детская мечта станет явью и чтоб он сделал несколько ассистов или сам забил несколько голов, тем самым принёс бы победу Барселоне!!…….:))
+12
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+12
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fcb812
Удачи Гюндо и парням ✊
Visca Barça 💙❤️
+7
0
+7
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& Co1366
Илкай, будешь не просто частью этого матча, а ведущим игроком Барсы!
+6
0
+6
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Ad Adev
Так стоп ... он уже сыграл против Реал и это будет её второй матч
0
0
0
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