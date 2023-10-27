«Помню, как смотрел его в детстве». Гюндоган с нетерпением ждет первое класико в карьере

Особый момент.

В грядущую субботу состоится первое класико нового сезона.

Обе команды пополнились новыми игроками, так что эта принципиальная встреча будет исключительным опытом для многих футболистов с каждой из сторон. Илкай Гюндоган тоже с нетерпением ждет первой встречи с «Реалом» в составе каталонцев:

«Класико — лучший матч, который можно увидеть на клубном уровне.

Помню, как смотрел его в детстве, но и в последние несколько лет, когда я играл за «Сити», я тоже не пропускал его, а теперь могу быть его частью», — сказал немецкий полузащитник в интервью клубным медиа.

Матч состоится уже в эту субботу, 28 октября, на «Монжуике». Будем верить, что у новоиспеченных каталонцев останутся только приятные впечатления от этой встречи.