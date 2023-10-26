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«Помню 0:4 на «Бернабеу»: Феликс готовится к своему первому класико

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На выходных Жоау Феликс впервые сыграет в класико. Разумеется, португалец несколько раз встречался с «Реалам», будучи игроком «Атлетико».

Феликс пробовал свои силы в мадридском дерби, а теперь покажет себя в главном противостоянии испанского футбола. Жоау признался, что всегда следил за встречами «Барсы» и «Мадрида»:

«Я отлично помню 0:4 на «Бернабеу». Мы обсуждали этот матч в раздевалке. Я всегда смотрел класико и всегда болел за «Барсу».

В матчах против «королевского клуба» у португальца неважная статистика. Но Феликс уверен, что в грядущем матче он сможет поправить свои результаты. Участие Жоау в класико стояло под вопросом, игрок был заменен на 75-й минуте матча с «Шахтером» из-за повреждения. Но травма не оказалась серьезной, Феликс сможет сыграть с «Мадридом».

Как думаете, у португальца получится улучшить свою личную статистику в противостояниях с «королевским клубом»?

8 комментариев

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Красиво тогда Барса унизила реал
+14
-1
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Роман
Счёт должен быть 8:2. Это цифра должна повторяться каждые пять лет. Чтобы мы помнили о величие Барсы)
Глоры реала радуются поражениям Барсы от вообще других команд, тем времен Барсы вытирает ноги об реал на "хваленном" бернабея со счетом 6:2 или на на великом Камп Ноу 5:0 или 5:1.
Барса всегда унижает реал на любой вкус и цвет, чтобы каждый мог насладиться обзором матча
+14
-1
+13
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Rachid
У Феликса теперь есть отличный шанс улучшить личную стату в играх с Мадридом, а также шанс вписать своё имя в историю эль класико - в главном противостоянии Ла Лиги и мирового футбола - победить с ещё большим счётом чем 4:0!!…….:)))
+4
0
+4
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predMBAPPE
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Красиво тогда Барса унизила реал
причем даже не то что не вспотеть но даже не напрягались)))
+3
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+2
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Umidcan Nurcan
Ответ Роман
Счёт должен быть 8:2. Это цифра должна повторяться каждые пять лет. Чтобы мы помнили о величие Барсы)
когда-то кое-какой капитан, лёжа на сеточке собственных ворот кричал: "не дадим им забит 6-ой"
+2
0
+2
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