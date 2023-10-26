«Помню 0:4 на «Бернабеу»: Феликс готовится к своему первому класико

На выходных Жоау Феликс впервые сыграет в класико. Разумеется, португалец несколько раз встречался с «Реалам», будучи игроком «Атлетико».

Феликс пробовал свои силы в мадридском дерби, а теперь покажет себя в главном противостоянии испанского футбола. Жоау признался, что всегда следил за встречами «Барсы» и «Мадрида»:

«Я отлично помню 0:4 на «Бернабеу». Мы обсуждали этот матч в раздевалке. Я всегда смотрел класико и всегда болел за «Барсу».

В матчах против «королевского клуба» у португальца неважная статистика. Но Феликс уверен, что в грядущем матче он сможет поправить свои результаты. Участие Жоау в класико стояло под вопросом, игрок был заменен на 75-й минуте матча с «Шахтером» из-за повреждения. Но травма не оказалась серьезной, Феликс сможет сыграть с «Мадридом».

Как думаете, у португальца получится улучшить свою личную статистику в противостояниях с «королевским клубом»?