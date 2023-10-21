Как будет выглядеть новый «Камп Ноу» — это невероятно

Ранее в этом месяце Барселона получила зеленый свет от городского совета Барселоны на начало строительства нового стадиона Spotify Camp Nou.

Официальный аккаунт каталонцев в Твиттере показал кадры того, как скоро будет выглядеть новый стадион.

El nuevo 𝐒𝐏𝐎𝐓𝐈𝐅𝐘 𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐍𝐎𝐔 será precioso 😍 pic.twitter.com/yLNBRsA2NN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2023

Работы по сносу начались после сезона 2022/23, в результате чего основная команда была временно перенесена на старый Олимпийский стадион.

«Барса» планирует вновь открыть Spotify «Камп Ноу», хотя и с ограниченной вместимостью, к ноябрю 2024 года.