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Как будет выглядеть новый «Камп Ноу» — это невероятно

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Ранее в этом месяце Барселона получила зеленый свет от городского совета Барселоны на начало строительства нового стадиона Spotify Camp Nou.

Официальный аккаунт каталонцев в Твиттере показал кадры того, как скоро будет выглядеть новый стадион. 

Работы по сносу начались после сезона 2022/23, в результате чего основная команда была временно перенесена на старый Олимпийский стадион.

«Барса» планирует вновь открыть Spotify «Камп Ноу», хотя и с ограниченной вместимостью, к ноябрю 2024 года. 

 

1 комментарий

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Rachid
Новый Камп Ноу- будет супер стадион, ещё больше, чем старый и самый большой не только в Испании, но и Европе!
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