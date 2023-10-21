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Лапорта не сдержал слез от гордости за «Барсу». Президент выступил с речью перед членами клуба

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Жоан Лапорта не сдержал слез после того, как выступил с речью перед членами клуба «Барселоны» на Генеральной ассамблее.

SPOTTED: Laporta in tears after emotional speech for Barca members

Президент был несколько эмоционален после объяснения текущей ситуации в клубе.

Однако, судя по всему, это были слезы гордости. Лапорта в очередной раз убедился, что «Барсе» удалось кардинально улучшить свое финансовое положение и при этом создать более конкурентоспособную команду, чем сезон или два назад.

«Мы приняли несколько смелых решений и спасли клуб от трагедии», – сказал он в какой-то момент.

Лапорта также много говорил о мадридском «Реале» и его негативном влиянии на «Барсу», отметив, что клуб подвергается «атакам» извне, поскольку мадридцы считают, что «блауграна» снова возвращается к лучшей версии.

6 комментариев

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ljolik888
За такой короткий срок отдать 900 миллионов долгов, сократить заработной фонд и при этом улучшить состав это конечно совсем не плохо . Да конечно можно сказать про рычаги и так далее , но клуб - даже при плохой игре в евро кубках - получил прибыли больше чем хотел во всех финансовых сферах . Вот это точно достойно уважения . Барселона вперёд к победам !
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chiscuid
Ответ Роман
Типичное нытье перед тем как срок светит)
Сгинь гн**а!
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данислам дадыбаев
Всё трудно но пути есть
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chiscuid
Он тот кто вернет Барсе былое величие и очистит от грязи, которой ее в последнее время поливают 💙❤️
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Rachid
Лапорта - СУПЕР ПРЕЗИДЕНТ Барселоны!
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