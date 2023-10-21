Лапорта не сдержал слез от гордости за «Барсу». Президент выступил с речью перед членами клуба

Жоан Лапорта не сдержал слез после того, как выступил с речью перед членами клуба «Барселоны» на Генеральной ассамблее.

Президент был несколько эмоционален после объяснения текущей ситуации в клубе.

Однако, судя по всему, это были слезы гордости. Лапорта в очередной раз убедился, что «Барсе» удалось кардинально улучшить свое финансовое положение и при этом создать более конкурентоспособную команду, чем сезон или два назад.

«Мы приняли несколько смелых решений и спасли клуб от трагедии», – сказал он в какой-то момент.

Лапорта также много говорил о мадридском «Реале» и его негативном влиянии на «Барсу», отметив, что клуб подвергается «атакам» извне, поскольку мадридцы считают, что «блауграна» снова возвращается к лучшей версии.