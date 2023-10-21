Каталонская газета вручила Мессиньо футболку «Барсы», его реакция бесценна
Журналисты прокаталонской газеты Mundo Deportivo отправились в Бразилию, чтобы взять эксклюзивное интервью у восходящего таланта «Палмейрас» Эстевао Виллиана, известного также как Мессиньо.
В свои 16 Эстевао уже привлек внимание европейских грандов: на его приобретение претендуют «Барселона» и «ПСЖ». В беседе с MD юноша открыто заявил о желании когда-нибудь играть за каталонцев.
Один из журналистов Mundo Deportivo подарил парню футболку «Барсы» со знаковым номером 8.
Последовавшая за этим реакция была просто бесценна.
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