Каталонская газета вручила Мессиньо футболку «Барсы», его реакция бесценна

Журналисты прокаталонской газеты Mundo Deportivo отправились в Бразилию, чтобы взять эксклюзивное интервью у восходящего таланта «Палмейрас» Эстевао Виллиана, известного также как Мессиньо.

В свои 16 Эстевао уже привлек внимание европейских грандов: на его приобретение претендуют «Барселона» и «ПСЖ». В беседе с MD юноша открыто заявил о желании когда-нибудь играть за каталонцев.

Один из журналистов Mundo Deportivo подарил парню футболку «Барсы» со знаковым номером 8.

Последовавшая за этим реакция была просто бесценна.