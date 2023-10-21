FC BARCELONA
Блог

Каталонская газета вручила Мессиньо футболку «Барсы», его реакция бесценна

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Журналисты прокаталонской газеты Mundo Deportivo отправились в Бразилию, чтобы взять эксклюзивное интервью у восходящего таланта «Палмейрас» Эстевао Виллиана, известного также как Мессиньо.

В свои 16 Эстевао уже привлек внимание европейских грандов: на его приобретение претендуют «Барселона» и «ПСЖ». В беседе с MD юноша открыто заявил о желании когда-нибудь играть за каталонцев.

Один из журналистов Mundo Deportivo подарил парню футболку «Барсы» со знаковым номером 8.

Последовавшая за этим реакция была просто бесценна.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Если талант , то ждём конечно . Желаю Мессинье добиться с Барселоной хотя-бы половину от карьеры Месси . Хотя подождите- для начало его бы купить , ну а потом делать выводы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Если этот пацанчик Мессиньо так хорош в свои 16 лет - то нужно брать его в Ла Масию - дорастить, отшлифовать, подогнать под стиль, адаптировать к основной команде Барсы - может быть и выйдет с него супер топ в перспективе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий