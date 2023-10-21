⭐ Не Месси, так Мессиньо. Юный гений из «Палмейраса» заявил, что мечтает играть в «Барселоне». Агент Роке назвал его «будущим Лео»

16-летний Мессиньо признался, что его мечта - играть в «Барселоне».

«Я смотрю почти все игры «Барсы». Я фанат этого клуба. Очень восхищаюсь игроками, которые там играют, и надеюсь тоже там оказаться.

Моя самая большая мечта - играть за «Барселону», которая является одним из лучших клубов в мире. Я вырос, наблюдая за игрой таких футболистов, как Неймар, Месси и Суарес. Они вместе феерили в «Барселоне». Это моя мечта», - заявил 16-летний вингер.

Юноше подарили майку Педри - его реакция была предсказуема.

Виллиан Эстеван, известный по прозвищу Мессиньо, играет на позиции правого вингера, но неплохо смотрится как на левом фланге, так и под нападающим. Никого не напоминает?

Агент Роке заявил:

«Мессиньо очень хорош, это уникальный парень. Я уже говорил о нем с «Барсой» несколько лет назад - они следят за ним.

С годами он может стать одним из трех лучших игроков мира. Он очень похож на Лео - у него сильная левая нога, и он хорошо обыгрывает один в один».

Сейчас ему всего 16 лет, но юноша уже вовсю выступает за «Палмейрас» U20, что явно говорит об очевидном уровне его таланта.

Мессиньо отметился тремя голами в 14 матчах этого сезона.

Отметим, что Эстеван может присоединиться к «Барселоне» не раньше 2025 года, когда ему исполнится 18 лет. Считается, что каталонцы активно следят за развитием игрока.