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⭐ Не Месси, так Мессиньо. Юный гений из «Палмейраса» заявил, что мечтает играть в «Барселоне». Агент Роке назвал его «будущим Лео»

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16-летний Мессиньо признался, что его мечта - играть в «Барселоне».

«Я смотрю почти все игры «Барсы». Я фанат этого клуба. Очень восхищаюсь игроками, которые там играют, и надеюсь тоже там оказаться.

Моя самая большая мечта - играть за «Барселону», которая является одним из лучших клубов в мире. Я вырос, наблюдая за игрой таких футболистов, как Неймар, Месси и Суарес. Они вместе феерили в «Барселоне». Это моя мечта», - заявил 16-летний вингер.

Юноше подарили майку Педри - его реакция была предсказуема.

16-year-old Palmeiras talent gifted Barca jersey, his priceless reaction caught on camera

Виллиан Эстеван, известный по прозвищу Мессиньо, играет на позиции правого вингера, но неплохо смотрится как на левом фланге, так и под нападающим. Никого не напоминает?

Агент Роке заявил:

«Мессиньо очень хорош, это уникальный парень. Я уже говорил о нем с «Барсой» несколько лет назад - они следят за ним. 

С годами он может стать одним из трех лучших игроков мира. Он очень похож на Лео - у него сильная левая нога, и он хорошо обыгрывает один в один».

Сейчас ему всего 16 лет, но юноша уже вовсю выступает за «Палмейрас» U20, что явно говорит об очевидном уровне его таланта.

Мессиньо отметился тремя голами в 14 матчах этого сезона.

Отметим, что Эстеван может присоединиться к «Барселоне» не раньше 2025 года, когда ему исполнится 18 лет. Считается, что каталонцы активно следят за развитием игрока.

4 комментария

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Виктор Тимошков
Сколько их таких было - будущих Месси. Обычно такие заявления делают про пустышек
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predMBAPPE
главное чтобы не забкхал , не занюхал, не курнул, не сломался, не расслаблялся а там посмотрим😎
+1
0
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Сергей Яскевич
Было бы шикарно, очень большой талант.
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ljolik888
Подождём увидим . Парню конечно успехов в развитии и хорошего футбольного будущего .
0
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