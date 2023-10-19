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Красивый жест Оскара Эрнандеса. Брат Хави и его помощник осчастливил маленького фаната «Барсы»

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Недавно тренер «Барселоны» Оскар Эрнандес совершил настоящее чудо для маленького болельщика — милой историей поделился Diario Sport.

После одной из тренировок помощник Хави уезжал с базы клуба, где у входа традиционно толпились фанаты, надеясь на автограф или фото со своим кумиром. Среди них был и Чава Хименес, бывший игрок молодежной команды каталонцев времен Хави, со своим сыном. Он, как и остальные болельщики, держал футболку и маркер, чем очень удивил Оскара.

Тренер «блауграны» остановился и спросил старого знакомого, что он здесь делает, в ответ Чава показал ему футболку. Оскар схватил ее и сказал: «Я тебе позвоню». 

Через несколько дней Хименес получил долгожданный звонок. Оскар сказал лишь: «Футболка уже у меня». Когда они встретились, счастью сына Чавы не было предела — на футболке красовалась подпись не только его кумира, но и всех игроков основной команды.

Лучший подарок для мальчугана.

2 комментария

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Экселлент
Для них это мелочи, а для мальчугана лютая гордость, что у него такая майка, небось всё вокруг уже знают про эту новость)
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ljolik888
Хорошая история , побольше бы таких . Пусть миром правит добро !
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