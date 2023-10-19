Красивый жест Оскара Эрнандеса. Брат Хави и его помощник осчастливил маленького фаната «Барсы»

Недавно тренер «Барселоны» Оскар Эрнандес совершил настоящее чудо для маленького болельщика — милой историей поделился Diario Sport.

После одной из тренировок помощник Хави уезжал с базы клуба, где у входа традиционно толпились фанаты, надеясь на автограф или фото со своим кумиром. Среди них был и Чава Хименес, бывший игрок молодежной команды каталонцев времен Хави, со своим сыном. Он, как и остальные болельщики, держал футболку и маркер, чем очень удивил Оскара.

Тренер «блауграны» остановился и спросил старого знакомого, что он здесь делает, в ответ Чава показал ему футболку. Оскар схватил ее и сказал: «Я тебе позвоню».

Через несколько дней Хименес получил долгожданный звонок. Оскар сказал лишь: «Футболка уже у меня». Когда они встретились, счастью сына Чавы не было предела — на футболке красовалась подпись не только его кумира, но и всех игроков основной команды.

Лучший подарок для мальчугана.