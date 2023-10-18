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Игроки «Барселоны» вживаются в образ Мика Джаггера перед класико 🎥

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Игроки «Барселоны» уже начали подготовку к класико, которое состоится 28 октября. По договору со о стриминговым сервисом Spotify, «сине-гранатовые» выйдут на поле с логотипом музыкантов – на этот раз легендарной группы The Rolling Stones. Такой выбор неслучаен – 20 октября группа выпустит новый альбом, первый за 18 лет.

В сети завирусилось забавное видео, как звезды команды готовятся к матчу, используя легендарные движения Мика Джаггера в разминке.

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