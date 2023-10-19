⚡️ Лапорта публично заявил, что Месси не вернется в «Барселону». Клуб обсуждает организацию прощального матча

Жоан Лапорта исключил возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Однако он подтвердил, что идут переговоры о проведении прощального матча аргентинца с каталонским клубом.

«Мы предложили ему вернуться в начале этого сезона. Он рассказал нам о своих мыслях и принял решение.

Лионель не хотел испытывать давление Парижа еще год, поэтому предпочел уехать в «Интер Майами». Мы уважаем его решение. «Барселона» высоко ценит Месси, поэтому будет организован прощальный матч.

Было бы фантастикой, если б Лео присутствовал на реконструированной арене «Камп Ноу». Ремонт закончится в июне 2026 года, но мы вернемся туда уже в следующем ноябре. Это тоже важная дата. Надеюсь, что это произойдет», - заявил Лапорта.