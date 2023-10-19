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⚡️ Лапорта публично заявил, что Месси не вернется в «Барселону». Клуб обсуждает организацию прощального матча

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Жоан Лапорта исключил возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Однако он подтвердил, что идут переговоры о проведении прощального матча аргентинца с каталонским клубом.

«Мы предложили ему вернуться в начале этого сезона. Он рассказал нам о своих мыслях и принял решение.

Explained: Can Barcelona actually afford to sign Lionel Messi this summer? | Goal.com US

Лионель не хотел испытывать давление Парижа еще год, поэтому предпочел уехать в «Интер Майами». Мы уважаем его решение. «Барселона» высоко ценит Месси, поэтому будет организован прощальный матч.

Было бы фантастикой, если б Лео присутствовал на реконструированной арене «Камп Ноу». Ремонт закончится в июне 2026 года, но мы вернемся туда уже в следующем ноябре. Это тоже важная дата. Надеюсь, что это произойдет», - заявил Лапорта.

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1 комментарий

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banchik1
В отношении Месси к Лапорте у меня вообще нет ни на грамм доверия, почему-то.
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