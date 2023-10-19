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«Барселона» - навсегда»: Месси назвал команду Гвардиолы лучшей командой в истории футбола 🔥🔥🔥

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Лионель Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

«Эта команда впечатляет и продолжает расти, игра за игрой. Она играет все лучше и лучше.

Если сравнивать с «Барсой» [Гвардиолы]... Та «Барселона» – лучшая команда в истории.

Это сильно, не так ли? Но я думаю, что эта сборная очень близка к ней и показала это, выиграв Кубок Америки и чемпионат мира. Это большое достижение.

У нас отличный состав, кто бы ни играл, и очень четкий стиль игры, который отличает нас. Нам это нравится это, и мы надеемся, что продолжим идти по этому пути», – сказал капитан сборной Аргентины.

3 комментария

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Agent Smith
Ну и в чем он не прав?
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Rachid
Месси прав на 100000000000% - сильнее той Барсы Гвардиолы команды в мире нет!
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Sergey Yanin
Ответ Agent Smith
Ну и в чем он не прав?
ну хотя бы в том, что в этой Аргентине нет игроков, близких к уровню Хавиньесты и Бускетса)
0
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