Месси сравнил сегодняшнюю Аргентину с «Барселоной» Пепа. Похоже, он прав

«Эта команда Аргентины впечатляет и продолжает расти от игры к игре. Мы играем все лучше и лучше», – сказал Лионель Месси после победы над Перу со счетом 2:0.

«Если сравнивать с «Барселоной» (при Пепе)? Та «Барселона» – лучшая команда в истории. Так и есть, не так ли?

Но я думаю, что эта сборная очень близка к той команде [«Барселоны»] – она показала, что может быть чемпионом Америки, чемпионом мира», – добавил Месси.

Успехи «Барселоны» под руководством Гвардиолы в 2009 году – предел мечтаний. Команда была просто непобедима и выиграла шесть трофеев за сезон. Только «Бавария» в 2020-м смогла повторить этот рекорд.

Месси был главным героем той команды, а если учесть, что он также был ключевой фигурой для Аргентины в завоевании Кубка мира, то Лео определенно лучше всех понимает, о чем говорит.