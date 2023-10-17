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Месси сравнил сегодняшнюю Аргентину с «Барселоной» Пепа. Похоже, он прав

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«Эта команда Аргентины впечатляет и продолжает расти от игры к игре. Мы играем все лучше и лучше», – сказал Лионель Месси после победы над Перу со счетом 2:0.

«Если сравнивать с «Барселоной» (при Пепе)? Та «Барселона» – лучшая команда в истории. Так и есть, не так ли?

Но я думаю, что эта сборная очень близка к той команде [«Барселоны»] – она показала, что может быть чемпионом Америки, чемпионом мира», – добавил Месси.

Успехи «Барселоны» под руководством Гвардиолы в 2009 году – предел мечтаний. Команда была просто непобедима и выиграла шесть трофеев за сезон. Только «Бавария» в 2020-м смогла повторить этот рекорд.

Месси был главным героем той команды, а если учесть, что он также был ключевой фигурой для Аргентины в завоевании Кубка мира, то Лео определенно лучше всех понимает, о чем говорит.

Monumental 6-2 Clasico was historic for Messi — that's when Guardiola turned him into complete player - Football | Tribuna.com

3 комментария

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Игорь Климов
Адекватный ответ от Месси!
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прощай Роналду
8 GOLDEN FOOT FOREVER!!! 😎🔥👑🇦🇷
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clausevenzzz
Я скучаю по дуэту Месси и Пепа
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