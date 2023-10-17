Почему Алемани все еще без работы? У него есть вариант с «Атлетико» и испанской федерацией

Прошло уже два месяца с тех пор, как Матеу Алемани покинул «Барселону», но он до сих пор не нашел новую работу.

Экс-директор «Барселоны» расстался с клубом 1 сентября. Летом его связывали с различными предложениями, в частности, с должностями в «Астон Вилле» и «Атлетико Мадрид».

По имеющимся сведениям, 60-летний руководитель активно контактировал с генеральным директором мадридского «Атлетико» Мигелем Анхелем Хиль Марином и, по всей видимости, может в любой момент получить должность в этом клубе.

Однако, по сообщениям Mundo Deportivo, Алемани, похоже, не спешит занять новую должность, поскольку на горизонте появилась еще одна интересная вакансия.

Речь идет о должности руководителя Федерации футбола Испании, которая остается незанятой с тех пор, как Луис Рубиалес покинул свой пост после скандала с женским чемпионатом мира.

Алемани будет оставаться безработным до тех пор, пока не будет принято решение о назначении президента RFEF.