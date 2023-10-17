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«Барселона» готова поставить точку на интересе «Юнайтед» к Де Йонгу. Клуб предложит игроку сумасшедшую сделку

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В течение последних нескольких сезонов за нидерландцем Френки де Йонгом активно следит «Юнайтед». Игрок отказывался от предложений клуба АПЛ, даже когда каталонцы практически прямым текстом ему заявили, что хотят отправить в Манчестер.

Теперь стало известно, что «Барселона» настроена продлить контракт с Де Йонгом. По данным испанского издания SPORT, блауграна предложит подписать практически пожизненный контракт.

Однако для этого необходимо, чтобы клуб четко обозначил свои обязательства перед 26-летним игроком. Кроме того, утверждается, что потенциальное новое соглашение потребует от Де Йонга уступок, поскольку в ближайшие два сезона он будет получать меньше денег.

По слухам, в «Барселоне» Де Йонгу очень комфортно, и клуб считает его одним из лучших полузащитников в мировом футболе, который под руководством Хави в этом сезоне уже сыграл важную роль.

В преддверии сезона-2023/24 Де Йонг признался, что хочет играть за «Барселону» до конца своей карьеры.

1 комментарий

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ljolik888
ДеЙонг отличный игрок , но такого превосходства по зарплате в клубе не должно быть
Надеюсь договорятся и все будет хорошо!
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