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Предполагаемый состав «Барсы» против «Атлетика»: 7 игроков травмированы и один получит отдых

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В предстоящем матче Ла Лиги с «Атлетиком» «Барселоне» не смогут помочь несколько игроков.

Сообщается, что Хави хотел бы дать отдых некоторым ключевым футболистам перед Лигой чемпионов и класико. Одним из них может стать Рональд Араухо, которому в среду предстоит сложный матч против Бразилии.

Кроме того, Алехандро Бальде, Педри и Ламин Ямаль вряд ли выйдут в стартовом составе, даже если вовремя восстановятся к матчу – важно не торопить их.

Вот возможный стартовый состав на матч с «Атлетиком», который состоится 22 октября:

Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Ламин Ямаль и Роберт Левандовски пока остаются вне игры.

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