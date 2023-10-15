«Она хотела меня убить»: игрок «Интер Майами» рассказал, что его жене пришлось бросить учебу, чтобы он мог играть с Месси
На днях в беседе с The Athletic Факундо Фариас рассказал, что его жена Анжи Оливера не была особенно счастлива, когда он объявил о своем решении покинуть клуб своего детства «Колон» (Аргентина) и перебраться в «Интер Майами» в июле.
«Она училась по специальности в Аргентине, но нам пришлось переехать в Штаты. Она хотела меня убить! Но я сказал ей: «Мы будем играть с Месси!»
Фариас добавил: «Находиться рядом с ним — уникальная ситуация. Ты должен наслаждаться ею как можно больше. Он отличный товарищ по команде, и он так важен для нас».
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