«Она хотела меня убить»: игрок «Интер Майами» рассказал, что его жене пришлось бросить учебу, чтобы он мог играть с Месси

На днях в беседе с The Athletic Факундо Фариас рассказал, что его жена Анжи Оливера не была особенно счастлива, когда он объявил о своем решении покинуть клуб своего детства «Колон» (Аргентина) и перебраться в «Интер Майами» в июле.

«Она училась по специальности в Аргентине, но нам пришлось переехать в Штаты. Она хотела меня убить! Но я сказал ей: «Мы будем играть с Месси!»

Фариас добавил: «Находиться рядом с ним — уникальная ситуация. Ты должен наслаждаться ею как можно больше. Он отличный товарищ по команде, и он так важен для нас».