Рейтинг игроков в аренде: кем «Барса» должна быть довольна

У «Барселоны» в аренде восемь игроков, которые рассчитывают вернуться в следующем сезоне.

Вот те, кто их должен впечатлить, и те, кому еще предстоит найти свою нишу в своих временных новых клубах.

Лучшие

Эрик Гарсия

Центральный защитник обычно входит в число лучших игроков Жироны в матчах Ла Лиги. Его пас – это нечто другое, и он также вносит большой вклад в защиту.

Сообщается, что Хави не хотел отпускать его летом, поэтому он, вероятно, хотел бы, чтобы он вернулся в состав в следующем сезоне.

Серджиньо Дест

Настроенный на атаку защитник продолжает впечатлять ПСВ – как на позиции правого, так и левого защитника.

Ожидается, что «Барса» не сделает его игроком команды в следующем сезоне, но его летняя продажа не должна стать проблемой при таких выступлениях.

Джулиан Араухо

Согласно последним сообщениям, "Барса" довольна прогрессом мексиканца в Лас-Пальмасе.

Правый защитник регулярно выступал в стартовом составе команды Ла Лиги, прежде чем получил травму. В матче с «Реалом» он блестяще сдержал Винисиуса Жуниора .

Алекс Валле

Левый защитник был хорош в составе "Леванте" и, скорее всего, заменит Маркоса Алонсо в составе в следующем сезоне.

Чади Риад

Несмотря на кошмарную игру против «Барселоны», центральный защитник, находящийся в аренде в «Бетисе», становится игроком основы и выглядит лучше с каждой новой игрой.

Худшие

Ансу Фати

Нападающий еще не претендует на место в стартовом составе "Брайтона"; пока нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время.

Пабло Торре

В отличие от Эрика Гарсии, многообещающий полузащитник не играет важной роли в составе «Жироны» и не оказывает особого влияния, выходя на замену.

Клеман Лангле

Француз отыграл за «Астон Виллу» всего 180 минут – все в Лиге конференций – поэтому его долгожданная продажа может снова стать проблемой.