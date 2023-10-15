Рейтинг игроков в аренде: кем «Барса» должна быть довольна
У «Барселоны» в аренде восемь игроков, которые рассчитывают вернуться в следующем сезоне.
Вот те, кто их должен впечатлить, и те, кому еще предстоит найти свою нишу в своих временных новых клубах.
Лучшие
Эрик Гарсия
Центральный защитник обычно входит в число лучших игроков Жироны в матчах Ла Лиги. Его пас – это нечто другое, и он также вносит большой вклад в защиту.
Сообщается, что Хави не хотел отпускать его летом, поэтому он, вероятно, хотел бы, чтобы он вернулся в состав в следующем сезоне.
Серджиньо Дест
Настроенный на атаку защитник продолжает впечатлять ПСВ – как на позиции правого, так и левого защитника.
Ожидается, что «Барса» не сделает его игроком команды в следующем сезоне, но его летняя продажа не должна стать проблемой при таких выступлениях.
Джулиан Араухо
Согласно последним сообщениям, "Барса" довольна прогрессом мексиканца в Лас-Пальмасе.
Правый защитник регулярно выступал в стартовом составе команды Ла Лиги, прежде чем получил травму. В матче с «Реалом» он блестяще сдержал Винисиуса Жуниора .
Алекс Валле
Левый защитник был хорош в составе "Леванте" и, скорее всего, заменит Маркоса Алонсо в составе в следующем сезоне.
Чади Риад
Несмотря на кошмарную игру против «Барселоны», центральный защитник, находящийся в аренде в «Бетисе», становится игроком основы и выглядит лучше с каждой новой игрой.
Худшие
Ансу Фати
Нападающий еще не претендует на место в стартовом составе "Брайтона"; пока нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время.
Пабло Торре
В отличие от Эрика Гарсии, многообещающий полузащитник не играет важной роли в составе «Жироны» и не оказывает особого влияния, выходя на замену.
Клеман Лангле
Француз отыграл за «Астон Виллу» всего 180 минут – все в Лиге конференций – поэтому его долгожданная продажа может снова стать проблемой.
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