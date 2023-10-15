Свежая информация о травмах в «Барсе»: 2 игрока будут готовы к Лиге чемпионов

«Барселону» мучают травмы, поскольку в списке на данный момент находятся семь игроков основной команды.

Однако, согласно позитивному сообщению Diario Sport, двое из них вернутся в строй всего через десять дней.

По данным источника, Ламин Ямаль и Алехандро Бальде, как ожидается, будут готовы к матчу с донецким "Шахтером" 25 октября.

Возможно, они даже получат несколько минут против Бильбао на следующих выходных.