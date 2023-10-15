«Скорость Мбаппе, габариты Холанда». Фанаты «Реала» в восторге от 20-летнего словенца – забивает каждые 62 минуты
Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко произвел впечатление на многих мадридистов – в 12 матчах этого сезона он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
Словенский форвард тащит свою маленькую страну на Евро. В субботу в матче с Финляндией он забил дубль и самым укрепил шансы команды на попадание на Евро.
Один из мячей был забит им в компенсированное время, спустя несколько минут после того, как он получил неприятное повреждение головы.
Но посмотрите, какой он быстрый!
💭 yung_pepefrog: «Шешко уже сумасшедший игрок, имя, которое нужно запомнить. Он будет летать на радарах и в конце концов найдет свое место, спрячет ваших Холандов и Хойлундов».
💭 Football Report: «Прекрасно демонстрирует, почему он станет идеальной заменой Бензема в «Мадриде».
💭 static_reset: «Шешко – сумасшедший, с такой формой он долго в «Лейпциге» не протянет».
💭 ДК: «Шешко – это ваш парень, «Реал Мадрид». Не повторяйте ошибки с Холандом».
💭 CGM: «Шешко в «Мадрид» в 2024 году, кто скажет нет?»
💭 NXGN: «Бенни Шешко – это монстр 🔥. Представьте себе игрока со скоростью Мбаппе и габаритами Холанда. Получится футбольный чит-код, способный подчинить защиту. Не зря «Реал» хочет заполучить его».
Действительно, об интересе «Реала» к талантливому нападающему стало известно еще летом прошлого года. Кто знает, может быть, в следующем году «Реал» действительно приобретет 20-летнего игрока?
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