Алекс Бальде получил травму и покидает расположение сборной Испании
Алехандро Бальде получил травму в сборной Испании.
Левый защитник покидает расположение команды перед отборочным матчем чемпионата Европы против Норвегии, который должен состояться в воскресенье.
По информации источников, 19-летний парень страдает от некоторого дискомфорта в паху.
«Это больше похоже на меру предосторожности, чем на серьезную травму», — обнадеживает источник.
У «Барсы» есть Маркос Алонсо в качестве замены Бальде. Также на левом фланге может сыграть Жоау Канселу.
Ранее Гави испытывал некоторый дискомфорт в составе сборной. Однако он быстро восстановился и отыграл все 90 минут против Шотландии.
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