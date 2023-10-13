Алекс Бальде получил травму и покидает расположение сборной Испании

Алехандро Бальде получил травму в сборной Испании.

Левый защитник покидает расположение команды перед отборочным матчем чемпионата Европы против Норвегии, который должен состояться в воскресенье.

По информации источников, 19-летний парень страдает от некоторого дискомфорта в паху.

«Это больше похоже на меру предосторожности, чем на серьезную травму», — обнадеживает источник.

У «Барсы» есть Маркос Алонсо в качестве замены Бальде. Также на левом фланге может сыграть Жоау Канселу.

Ранее Гави испытывал некоторый дискомфорт в составе сборной. Однако он быстро восстановился и отыграл все 90 минут против Шотландии.