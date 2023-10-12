🔥🤑 «Барселона» увеличила оклад Феликса в 10 раз! Каталонцы решили вознаградить футболиста за успешный старт в клубе

Жоау Феликс получил десятикратное повышение зарплаты, сообщает Radio Catalunya.

Португалец ранее согласился на зарплату «всего» в €400 тысяч за сезон, который он проводит с каталонцами на правах аренды. Эта сумма в среду была подтверждена даже вице-президентом «Барсы».

Клуб решил вознаградить футболиста, увеличив его оклад в 10 раз! Феликс получит €4 млн евро за текущий сезон. Отметим, что португалец отличился тремя голами и двумя голевыми передачи в восьми матчах за клуб.

Напомним, что у каталонцев нет оговорки о выкупе футболиста в контракте на аренду. Если «Барса» захочет удержать игрока в клубе, то придется договориться с «Атлетико» о выкупе.