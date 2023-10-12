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🔥🤑 «Барселона» увеличила оклад Феликса в 10 раз! Каталонцы решили вознаградить футболиста за успешный старт в клубе

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Жоау Феликс получил десятикратное повышение зарплаты, сообщает Radio Catalunya.

Португалец ранее согласился на зарплату «всего» в €400 тысяч за сезон, который он проводит с каталонцами на правах аренды. Эта сумма в среду была подтверждена даже вице-президентом «Барсы».

Barcelona 'reward' Joao Felix with 10-fold pay rise

Клуб решил вознаградить футболиста, увеличив его оклад в 10 раз! Феликс получит €4 млн евро за текущий сезон. Отметим, что португалец отличился тремя голами и двумя голевыми передачи в восьми матчах за клуб.

Напомним, что у каталонцев нет оговорки о выкупе футболиста в контракте на аренду. Если «Барса» захочет удержать игрока в клубе, то придется договориться с «Атлетико» о выкупе.

5 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
не рановато ли вознаграждать то???
+3
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+3
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BillShen
Рычаги Бартоломеу пошли в ход? Ох это они зря...
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Rachid
ФЕЙК - чисто/грязной воды:)))))))
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A K
З/п ему платит Атлетико, и так как они не лохи, то явно прописали, что все свободные бабки Барса будет платить Феликсу сама, снижая нагрузку на матрасников. Вознаградили они от чистого сердца, ага.
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