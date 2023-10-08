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Кройфф наказывал Гвардиолу за любовь к моде. Пеп выучил урок и уже сам ограничивал игроков «Барсы»

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В 1993 году Пеп Гвардиола недолго занимался модельным бизнесом, в результате чего у него возникли проблемы с великим Йоханом Кройфом.

Как сообщает Sports Brief, каталонский модельер Антонио Миро попросил молодого Пепа принять участие в одном из его дизайнерских показов.

Пресса была впечатлена, а вот Йохан Кройф – не очень. Знаменитый менеджер наказал Пепа за «непрофессионализм», и Гвардиола хорошо усвоил урок: когда Жерар Пике спросил его о подобной возможности во время пребывания Пепа на посту руководителя «Барселоны», ответ был категорично отрицательным.

1 комментарий

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Barcelona 4ever
Пеп Гвардиола самый лучший тренер за XXI век, а кто скажет нет, то одумайтесь, ведь он сделал топами Крооса, Месси, КДБ, Бускетса и т.д.
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