Кройфф наказывал Гвардиолу за любовь к моде. Пеп выучил урок и уже сам ограничивал игроков «Барсы»

В 1993 году Пеп Гвардиола недолго занимался модельным бизнесом, в результате чего у него возникли проблемы с великим Йоханом Кройфом.

Как сообщает Sports Brief, каталонский модельер Антонио Миро попросил молодого Пепа принять участие в одном из его дизайнерских показов.

Пресса была впечатлена, а вот Йохан Кройф – не очень. Знаменитый менеджер наказал Пепа за «непрофессионализм», и Гвардиола хорошо усвоил урок: когда Жерар Пике спросил его о подобной возможности во время пребывания Пепа на посту руководителя «Барселоны», ответ был категорично отрицательным.