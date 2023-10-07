«Нет смысла оказывать давление на игроков»: Энрике отреагировал на то, что Дембеле забил 0 голов в 8 матчах

«Усман [Дембеле] действительно лучший во всем, что он делает — я очень доволен тем, что он делает», — заявил Луис Энрике.

«Его статистика улучшится. Нет смысла оказывать давление на игроков», — добавил бывший тренер «Барсы».

У Дембеле неудачное начало карьеры в «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне он сделал только одну результативную передачу.

Тем не менее, Луис Энрике продолжает защищать своих игроков – как поступило бы на его месте большинство тренеров.