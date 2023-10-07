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«Нет смысла оказывать давление на игроков»: Энрике отреагировал на то, что Дембеле забил 0 голов в 8 матчах

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«Усман [Дембеле] действительно лучший во всем, что он делает — я очень доволен тем, что он делает», — заявил Луис Энрике.

«Его статистика улучшится. Нет смысла оказывать давление на игроков», — добавил бывший тренер «Барсы».

У Дембеле неудачное начало карьеры в «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне он сделал только одну результативную передачу.

Тем не менее, Луис Энрике продолжает защищать своих игроков – как поступило бы на его месте большинство тренеров.

 

8 комментариев

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Вячеслав Новиков
Слава богу он больше не у нас
+4
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Rachid
С такой результативностью очень скоро шейхи выставят на трансфер чёрненького хрусталика - и правильно сделают!…:))))))
+2
0
+2
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Wild91688
Что означает Дембеле забил ноль голов?
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Hella black
Давайте дружно скажем СПАСИБО Луису Энрике 👏🏼
Будучи даже не у руля Барсы,он помог нам,чем смог и забрал таки этого бегунка
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Кулёс
Ответ Rachid
С такой результативностью очень скоро шейхи выставят на трансфер чёрненького хрусталика - и правильно сделают!…:))))))
А он разве успел поломаться у лягушатников?
0
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Rachid
Ответ Кулёс
А он разве успел поломаться у лягушатников?
А кто сказал, что дембель поломался..??…
Разговор идёт про его результативность:))
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Кулёс
Ответ Rachid
А кто сказал, что дембель поломался..??… Разговор идёт про его результативность:))
"хрусталика" - так про травматов говорят
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Garik Babayan
Ответ Wild91688
Что означает Дембеле забил ноль голов?
означает что в Париже все без перемен))
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