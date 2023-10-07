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Раскрыты приоритеты «Барсы» на январское трансферное окно

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Главный приоритет «Барселоны» в январском трансферном окне — регистрация Витора Роке в Ла Лиге, сообщает Роджер Торелло из Mundo Deportivo.

У клуба есть «твердое намерение» сделать это через 3 месяца.

«Барселона» надеется получить необходимый доход для регистрации 18-летнего игрока, получая деньги от «рычагов», которые они использовали ранее. На данный момент у них нет для этого достаточных средств.

Нападающий получил травму, из-за которой он выбыл из игры примерно на два месяца.

Летом «Барселона» подписала Витора Роке за 40 миллионов евро. На данный момент он продолжает выступать за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе».

 

2 комментария

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Hella black
Деку постарел
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Sadullo
Ответ Hella black
Деку постарел
Да он тебе что 18 летний мальчик что ли
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