FC BARCELONA
Блог

😲 Месси в январе? Смотрим состав «Барселоны», в который так верят фанаты

Лионель Месси Лионель Месси
Витор Роке
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

По неподтвержденной информации, в январе состав «Барселоны» могут пополнить Лионель Месси и Витор Роке.

Давайте посмотрим, как преобразился бы каталонский клуб в этом случае. Глубина состава впечатляет.

Не стоит беспокоиться о количестве игрового времени многих футболистов, поскольку в лазарете «Барсы» регулярно числится 5-7 игроков. Кроме того, «Барселона» играет в четырех турнирах и явно надеется на лигочемпионскую весну.

Есть предложения по усилению? Может быть центр обороны?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makarena
Это читалось 🙂👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Sragovich
Откуда взялся это бред про Месси?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Wassermann
Гюндоган под Ромеу - шутка юмора или всерьез)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Temirlan Sovetdin
Ответ Итачи Учиха
Правый фланг с Месси-Ромеу это страшный сон Канселу. Не дай бог
Почему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
med-a-lion
Ответ Итачи Учиха
Правый фланг с Месси-Ромеу это страшный сон Канселу. Не дай бог
правый фланг с месси-канселу это страшный сон ромеу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Итачи Учиха
Правый фланг с Месси-Ромеу это страшный сон Канселу. Не дай бог
Если предположить невероятное, Месси, конечно, ни на каком фланге играть не будет. Месси давно уже свободный художник. Оказывается там, где считает нужным, или куда игровой эпизод занесёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ответ Alexander Sragovich
Откуда взялся это бред про Месси?
если Интер Майами не попадёт в плей-офф млс, то есть должны занять, как минимум шестое место в млс, то Месси будет несколько месяцев свободен от игр и тогда Интер Майами может отдать его в аренду в Барселоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Wassermann
Ответ Alexander Sragovich
Откуда взялся это бред про Месси?
Решили просто пофантазировать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий