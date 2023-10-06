😲 Месси в январе? Смотрим состав «Барселоны», в который так верят фанаты

По неподтвержденной информации, в январе состав «Барселоны» могут пополнить Лионель Месси и Витор Роке.

Давайте посмотрим, как преобразился бы каталонский клуб в этом случае. Глубина состава впечатляет.

Не стоит беспокоиться о количестве игрового времени многих футболистов, поскольку в лазарете «Барсы» регулярно числится 5-7 игроков. Кроме того, «Барселона» играет в четырех турнирах и явно надеется на лигочемпионскую весну.

Есть предложения по усилению? Может быть центр обороны?