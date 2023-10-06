Минус один рычаг? «Барселона» готова расторгнуть сделку с компанией, которая летом частично помогла с регистрацией игроков

Дали гарантии, но не выплатили все средства.

Испанское издание Marca утверждает, что «Барселоне» надоело слушать обещания немецкого фонда Libero, который во время летнего трансферного окна должен был вложить значительные средства в команду.

В настоящий момент каталонская команда готова расторгнуть контракт и искать других инвесторов, поскольку задержки с выплатой 60 млн евро продолжаются.

Кроме того, руководство команды спокойно относится к сложившейся ситуации, поскольку знает, что у них есть время найти нового инвестора и есть стороны, заинтересованные в этой сделке.

В чем дело?

Во время летнего трансферного окна «Барселоне» срочно требовалось 60 млн евро, обещанных Libero. Эта сумма должна была пойти на приобретение игроков первой команды, но деньги до сих пор не поступили.

Изначально клуб возлагал большие надежды на то, что Libero предоставит обещанный капитал летом. Однако этот оптимизм не привел к желаемому результату.

Немецкий фонд был полностью осведомлен о ситуации в «Барселоне», что позволило ему оказать существенное давление на клуб с целью изменения условий сделки. Одним из их требований было немедленное размещение на фондовом рынке акций Barca Studios, на что клуб не хотел идти.

Что изменилось?

С закрытием трансферного окна ситуация изменилась. Клуб больше не торопится завершить соглашение и установил конец сезона в качестве нового крайнего срока для получения необходимого финансирования.

Libero до сих пор продолжает задерживать платежи, что вынуждает руководство «Барселоны» искать альтернативные варианты с потенциальными партнерами.

Так, ранее Libero обещала произвести оплату до закрытия трансферного окна, сделав лишь авансовый платеж, оставив неоплаченным значительный остаток в размере 40 млн евро.

Но поскольку сумма до сих пор не выплачена, «блауграна» готова расторгнуть контракт полностью, как только будут найдены новые партнеры. И для этого, по заверениям членов совета директоров, у них есть несколько заинтересованных сторон.