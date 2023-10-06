FC BARCELONA
Блог

📸Лео Месси подлил бензин в огонь слухов о возвращении в «Барселону». Хватило одного фото

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
МЛС МЛС
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Намекает или хвастается обувью?

Вчера журналист Diario Sport Хосеп Капдевила поделился информацией, что в случае пролета мимо плей-офф МЛС, форвард «Интер Майами» Лионель Месси может провести несколько месяцев в аренде в «Барселоне».

Сегодня аргентинец выложил в инстаграме крупным планом фотографию татуировки на левой ноге.

Десятый номер, герб «Барселоны», новые бутсы Адидас − и все это всего спустя сутки после появления слухов о возвращении. Совпадение?

Месси сделал татуировку с логотипом «Барселоны», когда играл за «ПСЖ».

Как утверждалось ранее, «Интер Майами» может отдать аргентинца в аренду, так как непопадание в плей-офф лишит игрока практики с января по март.

В этом сезоне Лионель Месси забил в 12 матчах за клуб МЛС 11 голов и отдал 5 голевых передач.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Молев
Адидас как бы к Барселоне никак,там найк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
так такой план был у пешего - пропустить больше половины игр регулярного чемпионата, чтобы Интер не вышел в плей-офф ❓🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий