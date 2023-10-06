📸Лео Месси подлил бензин в огонь слухов о возвращении в «Барселону». Хватило одного фото

Намекает или хвастается обувью?

Вчера журналист Diario Sport Хосеп Капдевила поделился информацией, что в случае пролета мимо плей-офф МЛС, форвард «Интер Майами» Лионель Месси может провести несколько месяцев в аренде в «Барселоне».

Сегодня аргентинец выложил в инстаграме крупным планом фотографию татуировки на левой ноге.

Десятый номер, герб «Барселоны», новые бутсы Адидас − и все это всего спустя сутки после появления слухов о возвращении. Совпадение?

Месси сделал татуировку с логотипом «Барселоны», когда играл за «ПСЖ».

Как утверждалось ранее, «Интер Майами» может отдать аргентинца в аренду, так как непопадание в плей-офф лишит игрока практики с января по март.

В этом сезоне Лионель Месси забил в 12 матчах за клуб МЛС 11 голов и отдал 5 голевых передач.