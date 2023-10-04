Сегодня «Барселоны» сыграет в ЛЧ с «Порту»: 20 лет назад за команду дебютировал Месси - именно в матче с португальцами

Тогда Лео не забил.

16 ноября 2003 года Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» в товарищеской игре против «Порту».

Тогдашний главный тренер команды Франк Райкард выпустил Лионеля на замену в конце игры. У Месси было два голевых момента, однако «Барса» тогда проиграла со счетом 0:2

Сегодня «Барса» вновь сыграет с португальским клубом - матч, как и в 2003 году состоится в гостях, начало встречи в 22:00.