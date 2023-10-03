Пока Ромарио работает сенатором, его дочь зарабатывает на жизнь с помощью OnlyFans - и отец ее в этом поддерживает🔥🔥🔥
Бразилец во время карьеры и сам был тем еще бунтарем.
Ромарио - чемпион мира 1994 года, обладатель Кубка конфедераций, двукратный победитель Кубка Америки, серебряный призер Олимпийских игр. Во время карьеры бразильца всегда отличал буйный нрав.
В 2010-м Ромарио был избран в Национальный конгресса от Социалистической партии Бразилии, а с 2015-го он занимает пост федерального сенатора Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.
Дочь легенды Даниэль Фаватто тем временем уже несколько лет продает собственные фото через сервис OnlyFans. Поклонников красоты девушки хоть отбавляй.
Ромарио ее образ жизни он не осуждает.
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