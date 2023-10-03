Пока Ромарио работает сенатором, его дочь зарабатывает на жизнь с помощью OnlyFans - и отец ее в этом поддерживает🔥🔥🔥

Бразилец во время карьеры и сам был тем еще бунтарем.

Ромарио - чемпион мира 1994 года, обладатель Кубка конфедераций, двукратный победитель Кубка Америки, серебряный призер Олимпийских игр. Во время карьеры бразильца всегда отличал буйный нрав.

В 2010-м Ромарио был избран в Национальный конгресса от Социалистической партии Бразилии, а с 2015-го он занимает пост федерального сенатора Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

Дочь легенды Даниэль Фаватто тем временем уже несколько лет продает собственные фото через сервис OnlyFans. Поклонников красоты девушки хоть отбавляй.

Ромарио ее образ жизни он не осуждает.