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Пока Ромарио работает сенатором, его дочь зарабатывает на жизнь с помощью OnlyFans - и отец ее в этом поддерживает🔥🔥🔥

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Бразилец во время карьеры и сам был тем еще бунтарем.

Ромарио - чемпион мира 1994 года, обладатель Кубка конфедераций, двукратный победитель Кубка Америки, серебряный призер Олимпийских игр. Во время карьеры бразильца всегда отличал буйный нрав.

В 2010-м Ромарио был избран в Национальный конгресса от Социалистической партии Бразилии, а с 2015-го он занимает пост федерального сенатора Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

Дочь легенды Даниэль Фаватто тем временем уже несколько лет продает собственные фото через сервис OnlyFans. Поклонников красоты девушки хоть отбавляй.

Ромарио ее образ жизни он не осуждает.

2 комментария

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aya
Почему бы и нет?! Хоть деньги у папки не клянчит))
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Hella black
А видосы есть ? Могли бы хоть ссылки oставлять Sports 🤔
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