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Рассматривает ли «Манчестер Юнайтед» увольнение Тен Хага?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» не планирует в ближайшее время увольнять Эрика тен Хага, несмотря на разочаровывающее начало сезона 2023/24. 

Football Insider  утверждает, что руководство «Олд Траффорд» сохранит веру в голландца во многом благодаря его впечатляющей первой кампании в Англии.

Тен Хаг завершил шестилетнее ожидание трофея «Манчестер Юнайтед», а также занял третье место в высшем дивизионе после «Арсенала» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне "красные дьяволы" пережили худший старт сезона с сезона 1989/90.

 

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