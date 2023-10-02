Рассматривает ли «Манчестер Юнайтед» увольнение Тен Хага?

«Манчестер Юнайтед» не планирует в ближайшее время увольнять Эрика тен Хага, несмотря на разочаровывающее начало сезона 2023/24.

Football Insider утверждает, что руководство «Олд Траффорд» сохранит веру в голландца во многом благодаря его впечатляющей первой кампании в Англии.

Тен Хаг завершил шестилетнее ожидание трофея «Манчестер Юнайтед», а также занял третье место в высшем дивизионе после «Арсенала» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне "красные дьяволы" пережили худший старт сезона с сезона 1989/90.