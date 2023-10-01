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Лионель Месси пожертвовал подписанную футболку в благотворительный фонд Селены Гомес – ее продадут на аукционе

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Лионель Месси поддержал благотворительную деятельность популярной певицы Селены Гомес, пожертвовав подписанную футболку сборной Аргентины в фонд артистки Rare Impact.

Напомним, что Селена Гомес сидела на трибунах, когда 3 сентября команда Месси «Интер Майами» победила «Лос-Анджелес» со счетом 3:1 в матче МЛС.

В ответ аргентинский капитан пожертвовал футболку своей сборной на благотворительность, целью которой является поддержка людей, решающих проблемы психического здоровья.

В рамках сбора средств Rare Impact, запланированного на 4 октября, покупатели начнут торги с 6000 долларов за футболку Месси.

Нам придется подождать до 31 октября, чтобы узнать финальную цену.

1 комментарий

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