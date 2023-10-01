«ДНК «Барселоны» − это какая-то шутка». Эрнесто Вальверде не понимает, что это такое

Экс-тренер точно разбирается в этом.

Перед субботник баскским дерби главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде поговорил с изданием Relevo. Он вспомнил, как был игроком «Барселоны» и сделал резкое заявление о футбольном стиле.

«Есть ли во мне баскское ДНК? Наверное, да, я там вырос. Меня раз пятьсот называли кройффистом, и, наверное, что-то в этом есть, потому что независимо от того, был он твоим тренером или нет, его присутствие оставляет на тебе свой след. А вот насчет ДНК − полная чушь. Когда появляется хороший игрок, начинают говорить: «У него ДНК «Барселоны». Когда появляется плохой игрок: «У него нет ДНК». Ага, конечно, все так и работает. Это какая-то шутка».

В том же интервью Вальверде рассказал, как ему удавалось управлять раздевалкой с Лео Месси. Эрнесто заверил, что быть его тренером не так уж сложно, если принять во внимание, кто он такой.

«Он игрок, который, как ты знаешь, даст тебе на поле все. Футболисты должны видеть, что ты можешь помочь им победить. Такие игроки, как Месси, несут определенную ответственность. Они долгое время ставили команду на ноги и решали проблемы. У них есть статус, и ты должен его постепенно заслужить».

При Эрнесто Вальверде «Барселона» дважды стала чемпионом Испании и по разу выиграла Кубок Испании, Суперкубок Испании.