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Кунде расцвел в центре обороны. Он может сравняться с Ван Дейком по уникальному рекоду

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Жюль Кунде Жюль Кунде
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В этом сезоне Жюля Кунде еще никто не обошел на дриблинге. Француз выглядит очень надежно в обороне «Барсы», и это подтверждают статистические данные.

Если Кунде удастся оставаться непроходимым до конца сезона, то его наверняка будут сравнивать с Вирджилом ван Дейком, который зафиксировал этот сумасшедший показатель в Премьер-лиге сезона-2018/19.

В этом сезоне 24-летний француз наконец-то играет на позиции центрального защитника на постоянной основе. В прошлом сезоне Кунде в основном играл правого защитника, а Рональд Араухо и Андреас Кристенсен составляли пару центральных. По информации инсайдеров, Кунде гораздо больше нравится играть в центре обороны.

Jules Kounde facing frustrating situation on return to Barcelona - Football España

4 комментария

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Владислав Романов
Ответ BurBon
ВД переоценен, журналисты из него слепили супер игрока, кем он не является.
За Ливерпуль не болею, но ВД с Ливерпулем чемпионат выйграл и ЛЧ, а Кунде в 7 матчах не обвели, сомнительный рекорд, вам не кажется?
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