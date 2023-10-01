Кунде расцвел в центре обороны. Он может сравняться с Ван Дейком по уникальному рекоду

В этом сезоне Жюля Кунде еще никто не обошел на дриблинге. Француз выглядит очень надежно в обороне «Барсы», и это подтверждают статистические данные.

Если Кунде удастся оставаться непроходимым до конца сезона, то его наверняка будут сравнивать с Вирджилом ван Дейком, который зафиксировал этот сумасшедший показатель в Премьер-лиге сезона-2018/19.

В этом сезоне 24-летний француз наконец-то играет на позиции центрального защитника на постоянной основе. В прошлом сезоне Кунде в основном играл правого защитника, а Рональд Араухо и Андреас Кристенсен составляли пару центральных. По информации инсайдеров, Кунде гораздо больше нравится играть в центре обороны.