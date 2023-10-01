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Ламин Ямаль «согласовал» два разных контракта с «Барселоной». Как так?

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Ламин Ямаль «согласовал» два разных контракта с «Барселоной», сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.

Первый контракт он официально подпишет в понедельник, 2 октября. Он продлится до июля 2026 года – максимально допустимый срок, поскольку ему всего 16 лет, и это его первый профессиональный контракт с клубом.

Когда Ламину исполнится 18 лет (июль 2025 года), он подпишет еще один контракт, на этот раз до 2030 года. Его совершеннолетний возраст позволит ему подписывать долгосрочные контракты.

Хорошо, что подросток уже связал свое долгосрочное будущее с клубом. Никаких сюрпризов ждать не стоит, игрок готов остаться здесь надолго. 

4 комментария

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Игорь Климов
Будущее Барселоны!
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прощай Роналду
Ответ Игорь Климов
Будущее Барселоны!
100% если без травм и 75 матчей за сезон!
+7
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Гласящий Истину!
Игрок то готов, но будет ли он показывать такой же уровень игры, как сейчас (и даже выше), через десяток лет?!! Вот в чем вопрос! Фати и Кркич не дадут соврать. Все игроки готовы играть в Барсе до пенсии... А потом приходят травмы, агенты ПСЖ, с мешком денег, резко "умнеют" родители, требуя для своего чада, лучший в мире контракт... И в результате от них потом просто невозможно избавиться...
+5
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Garikus89
Помнится, предыдущий такой Ямаль сейчас за Брайтон вроде играет)
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