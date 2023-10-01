Ламин Ямаль «согласовал» два разных контракта с «Барселоной». Как так?

Ламин Ямаль «согласовал» два разных контракта с «Барселоной», сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.

Первый контракт он официально подпишет в понедельник, 2 октября. Он продлится до июля 2026 года – максимально допустимый срок, поскольку ему всего 16 лет, и это его первый профессиональный контракт с клубом.

Когда Ламину исполнится 18 лет (июль 2025 года), он подпишет еще один контракт, на этот раз до 2030 года. Его совершеннолетний возраст позволит ему подписывать долгосрочные контракты.

Хорошо, что подросток уже связал свое долгосрочное будущее с клубом. Никаких сюрпризов ждать не стоит, игрок готов остаться здесь надолго.