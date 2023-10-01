Месси сыграл всего 36 минут в последних 5 матчах «Интер Майами». Объясняем, почему

Лео Месси сыграл всего 36 минут в последних 5 матчах «Интер Майами».

У аргентинца проблема с подколенным сухожилием, которая не позволяет ему играть в данный момент.

Месси впервые получил травму, играя за сборную Аргентины в начале сентября. Несколько недель спустя ситуация ухудшилась после того, как 36-летний футболист попытался принять участие в матче MLS против «Торонто».

Лео не играл в последних трех играх «Интер Майами», включая финал Кубка США против «Хьюстон Динамо», который они в итоге проиграли.

В целом без Месси команда Таты Мартино ожидаемо столкнулась с трудностями – с тех пор, как он последний раз выходил на поле, команда не выигрывала.