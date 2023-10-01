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Месси сыграл всего 36 минут в последних 5 матчах «Интер Майами». Объясняем, почему

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Лео Месси сыграл всего 36 минут в последних 5 матчах «Интер Майами».

У аргентинца проблема с подколенным сухожилием, которая не позволяет ему играть в данный момент.

Месси впервые получил травму, играя за сборную Аргентины в начале сентября. Несколько недель спустя ситуация ухудшилась после того, как 36-летний футболист попытался принять участие в матче MLS против «Торонто».

Лео не играл в последних трех играх «Интер Майами», включая финал Кубка США против «Хьюстон Динамо», который они в итоге проиграли.

В целом без Месси команда Таты Мартино ожидаемо столкнулась с трудностями – с тех пор, как он последний раз выходил на поле, команда не выигрывала.

 

2 комментария

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прощай Роналду
Это вам не пустынный замыкатель в составе сборной мира на фоне верблюдов) но Кришти тоже молодец, 10 голов менее чем в 10 матчах в 38лет, какая бы не была лига он 👍🏻💪🏻
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Игорь Климов
Полноценного востановления и удачи лучшему футболисту современности - Лео Месси! 🇦🇷
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