Витор Роке проведет ближайшие три месяца без футбола – все из-за травмы голеностопа, полученной на прошлой неделе. Роке унесли на носилках в слезах и он даже не смог доиграть матч.

18-летний нападающий не сможет выступать за «Паранаэнсе» до конца сезона, поскольку бразильский чемпионат заканчивается в начале декабря.

Во время восстановления Роке продолжает выполнять восстановительные процедуры и проводить время с невестой Даяной.

18-летний футболист должен пополнить состав «Барселоны» в январе 2024 года. Клуб уже заверил игрока, что у них достаточно средств для его регистрации.