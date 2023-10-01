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Роке пропустит оставшийся сезон в Бразилии – получил травму голеностопа. Чем она занимается сейчас?

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Витор Роке
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Витор Роке проведет ближайшие три месяца без футбола – все из-за травмы голеностопа, полученной на прошлой неделе. Роке унесли на носилках в слезах и он даже не смог доиграть матч.

18-летний нападающий не сможет выступать за «Паранаэнсе» до конца сезона, поскольку бразильский чемпионат заканчивается в начале декабря.

Во время восстановления Роке продолжает выполнять восстановительные процедуры и проводить время с невестой Даяной.

18-летний футболист должен пополнить состав «Барселоны» в январе 2024 года. Клуб уже заверил игрока, что у них достаточно средств для его регистрации.

1 комментарий

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ASH11
"Чем она занимается сейчас?" Так Роке или кто рядом с ним?
+3
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+3
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