Сколько игр Рафинья может пропустить из-за травмы в матче с «Севильей»

Рафинья повредил подколенное сухожилие в матче против «Севильи» в пятницу вечером.

По словам Тони Хуарнмарти, бразилец пропустит почти месяц из-за травмы.

Это означает, что Рафинья может пропустить как минимум четыре игры, включая матчи против «Порту» (Лига чемпионов), «Гранады» (Ла Лига), «Бильбао» (Ла Лига) и «Шахтера» (Лига чемпионов).

Единственная хорошая новость заключается в том, что Рафинья должен быть в достаточной форме, чтобы помочь «Барселоне» в Эль-Класико 28 октября.