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Сколько игр Рафинья может пропустить из-за травмы в матче с «Севильей»

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Рафинья повредил подколенное сухожилие в матче против «Севильи» в пятницу вечером.

По словам Тони Хуарнмарти, бразилец пропустит почти месяц из-за травмы.

Это означает, что Рафинья может пропустить как минимум четыре игры, включая матчи против «Порту» (Лига чемпионов), «Гранады» (Ла Лига), «Бильбао» (Ла Лига) и «Шахтера» (Лига чемпионов).

Единственная хорошая новость заключается в том, что Рафинья должен быть в достаточной форме, чтобы помочь «Барселоне» в Эль-Класико 28 октября. 

2 комментария

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Rachid
В первом сообщении прошла информация про надрыв мышцы, здесь пришла инфа про растяжение подколенного сухожилия - что в принципе, растяжение гораздо легче восстанавливается.
Так что, если в самом деле растяжение сухожилия - то к класико Рафинья должен точно восстановится
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Sadullo
Я хот болельщик бланкос но етот монстр Ямал заменить его без проблем
+1
0
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